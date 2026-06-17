FokusKulture

Prizreni organizon edicionin e parë të Festivalit të Kampingut në Vermicë

By admin

Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik, në bashkëpunim me Shoqatën e Kampingut “OASIS”, do të organizojnë nga 19 deri më 21 qershor 2026 edicionin e parë të Festivalit të Kampingut në Prizren.

Ky festival unik do të mbledhë kampistë dhe adhurues të natyrës nga vendet e rajonit dhe Evropa, duke e shndërruar Prizrenin në një qendër të aventurës, rekreacionit dhe shkëmbimit kulturor, raporton PrizrenPress.

Me një program të pasur me aktivitete rekreative, argëtuese, muzikë dhe atmosferë të veçantë, festivali synon të promovojë Prizrenin si destinacion të rëndësishëm të turizmit kulturor, natyror dhe aventurier.

Sipas organizatorëve, eventi do të zhvillohet në Vermicë dhe do të zgjasë tri ditë, duke përfshirë akomodimin e pjesëmarrësve, orientimin, aktivitete sportive dhe kulturore, si dhe performanca muzikore.

Në kuadër të programit parashihen edhe aktivitete interaktive, shëtitje në pika të ndryshme kampingu në Kosovë, si dhe mbyllja e festivalit me zjarr kampi dhe atmosferë festive./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim drejtorin e Akademisë së Drejtësisë, diskutohen nevojat për trajnime profesionale
Next article
Vedat Muriqi në Prizren, gëzon nxënësit e shkollës “Mustafa Bakiu”

Më Shumë

Fokus

Auditori gjen paqartësi në tenderin për blerjen e dy autoambulancave në Prizren

Komuna e Prizrenit kishte zhvilluar një procedurë prokurimi për blerjen e dy autoambulancave me kërkesa të paqarta dhe kundërthënëse në dokumentet e tenderit, duke...
Lajme

Numërimi i votave drejt fundit, LVV 44.11%, PDK 20.80% dhe LDK 17.11%

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se procesi i verifikimit dhe numërimit të votave po vazhdon në Qendrat Komunale të Numërimit (QKN) dhe në...

“Burri e gruaja të lënduar”, detaje nga aksidenti i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

Bylbyl Sokoli largohet nga Malisheva

Sulmi me kallashnikov ndaj autobusit në Malishevë, Prokuroria ndalon për 48 orë një person për tentim-vrasje

Kryetarja e Gjykatës së Prizrenit diskuton me Akademinë e Drejtësisë për rritjen e kapaciteteve profesionale

Nesër i jepet lamtumira e fundit të riut nga Malisheva që vdiq në Itali

Vazhdon aksioni kundër vjedhjes së ujit: Shkyçen 10 lidhje ilegale në Prizren

Tragjedia në Prizren: Arrestohen dy persona, në mesin e tyre një 16-vjeçar

UEFA e gjobit me 200 mijë euro Ballkanin

Sot varroset i riu Albian Osmanaj

Sot nis Botërori 2026

62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1880 gjoba

Dragashi shënon Ditën e Çlirimit

Panairi i 26-të i Librit nis me moton “Libri hap botën”

Restaurimi i shtëpisë së Vehbi Haxhiut në Prizren drejt përfundimit

Lajmet e Fundit