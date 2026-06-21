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Ndahet nga jeta fermeri më i vjetër i Prizrenit, Pashk Boqaj

By admin

Është ndarë nga jeta Pashk Boqaj, një prej figurave më të njohura dhe më të respektuara të Hasit, i cili njihej si fermeri më i vjetër në Komunën e Prizrenit.

Lajmi është bërë i ditur nga familjarët dhe të afërmit e tij, të cilët e kanë kujtuar si një njeri të ndershëm, punëtor dhe të përkushtuar ndaj familjes dhe tokës.

“Pashk Boqaj ishte simbol i punës, ndershmërisë dhe përkushtimit ndaj familjes e tokës. Për dekada me radhë, ai punoi pa u ndalur, duke mbajtur gjallë traditën e bujqësisë dhe duke edukuar breza të tërë me vlerat e punës së ndershme, respektit dhe sakrificës”, thuhet në njoftimin e familjes.

Sipas të njëjtit njoftim, Boqaj ishte edhe pasardhës i 17 anëtarëve të familjes Boqaj, të cilët u masakruan nga forcat serbe në vitin 1912.

“Familjarët, miqtë dhe bashkëfshatarët e kujtojnë si një njeri të urtë, zemërgjerë dhe gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar të tjerët. Respekti që gëzonte në komunitet ishte rezultat i jetës së tij të ndërtuar mbi punën, fjalën e dhënë dhe marrëdhëniet njerëzore”.

Varrimi i të ndjerit do të bëhet më 22 qershor 2026, në ora 13:00, në varrezat e fshatit Nashec, në rrugën që lidh me fshati  Tupec, ndërsa e pamja mbahet në shtëpinë e të ndjerit, sipas traditës familjare.

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