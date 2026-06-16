FokusSiguri

Arrestohet “dileri” i kërkuar në Prizren, ishte i dënuar me rreth 1 vit burgim

By admin

I arrestuari Xh.K., sipas policisë, fillimisht është sjellë në Stacionin Policor Prizren dhe më pas është dërguar në burg për vuajtjen e dënimit.

“Policia mbetet e përkushtuar në zbatimin e ligjit dhe garantimin e sigurisë publike, duke ndërmarrë veprime të vazhdueshme për identifikimin dhe arrestimin e personave të kërkuar, si dhe për parandalimin e veprave penale që cenojnë shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!


https://prizrenpress.com/428407-2j/

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nisin punimet për rikonstruktimin e rrugës rajonale Arllat–Malishevë
Next article
Shtyhet seanca ndaj Ramadan Morinës, i akuzuar për krime lufte në Burim të Malishevës

Më Shumë

Lajme

“Burri e gruaja të lënduar”, detaje nga aksidenti i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, konkretisht në kilometrin e 52-të të segmentit rrugor Prishtinë-Malishevë. Dy persona (burrë dhe grua),...
Kulture

Kolpa vjen në Prizren, konfirmohet për Rock & Blues Festival 2026

Prizren Rock & Blues Festival ka vazhduar zbulimin e artistëve që do të performojnë në edicionin e katërt të festivalit, duke konfirmuar grupin e...

Zyrtare: Valmir Kakruki firmos për dy vite me Bashkimin

Tragjedia në Prizren: Babai i viktimës po vazhdon trajtimin mjekësor

Prizreni prezanton potencialin ekonomik para bizneseve të diasporës në Zvicër

Qindra qytetarë në Mejdan – rikthehet spektakli i pehlivanëve në Opojë pas shumë vitesh

Sot temperaturat maksimale deri 27 gradë Celsius

Në Vërmicë po rregullohet shtrati i gurrës dhe rruga fushore

Aksidenti me fatalitet në autostradën “Ibrahim Rugova”, policia jep detajet

Mimoza Ahmeti fiton Ferma Vip 3

Shënohet 148-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Nesër i jepet lamtumira e fundit të riut nga Malisheva që vdiq në Itali

Suhareka siguron rreth 4 milionë euro për ndërtimin e QKMF-së së re

Me seancë solemne nis shënimi i 27-vjetorit të çlirimit të Prizrenit

Zhduket një grua në Prizren, policia nis hetimet

Kurti: Lidhja e Prizrenit u dha zë shqiptarëve në arenën ndërkombëtare

Lajmet e Fundit