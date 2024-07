Nata e parë e “Prizren Rock and Blues Festival” hapet me muzikë blues dhe mbyllet me “Power Metal”

Nata e parë në edicionin e dytë të “Prizren Rock and Blues Festival” ka filluar me muzikë blues, ka vazhduar me rock dhe është përmbyllur me power metal. Muzikantët nga vendet e ndryshme kanë performuar në skenën e vendosur në Parkun e Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren duke i dhuruar të pranishmëve një mbrëmje me muzikë cilësore.

Të parët në skenë janë paraqitur Henry O’Band që kanë sjellë një aventurë ritmike për në botën e bluesit. “Kemi ardhur nga Finlanda dhe shpresojmë që sonte të argëtohemi bashkë”, ka thënë Henry Ojutkangas duke iu drejtuar publikut të pranishëm, raporton Telegrafi.

Pas tyre Maya Band i përbërë nga muzikantët me përvojë ka ekzekutuar këngët që kanë qenë një përzierje e rockut klasik me atë neo-progresiv, me orkestrim të pastër dhe melodi emocionale.

Ndërsa drejtori artistik i festivalit, Menan Kiseri në këtë edicion ka performuar me Prizren International Band, një grup i përbërë nga muzikantë ndërkombëtarë dhe ata vendor. “Faleminderit që keni pritur deri më tani për Prizren International Band me maestro Menan Kiserin. Mirënjohje edhe për organizatorët që e kanë realizuar këtë festival. Një duartrokitje e madhe edhe prej neve për juve”, ka thënë këngëtari i këtij grupi, Besmir Shishko.

Nata është përmbyllur me grupin Metal de Facto që kanë ekzekutuar power metal për të argëtuar audiencën që ka treguar durimin më të madh për të qëndruar në ITP deri pas mesnate, raporton Telegrafi.

Në programin e natës së dytë parashihet që të paraqiten Dirty Loops, Vlatko Stefanovski, Grupi 403 dhe Sokol Keci.

