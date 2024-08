Fillon edicioni i tretë i Shkollës Verore Ndërkombëtare në Prizren

Edicioni i tretë i Shkollës Verore Ndërkombëtare Prizren ka filluar më 31 korrik dhe do të zgjasë deri më 9 gusht 2024, në Universitetin ‘‘Ukshin Hoti’’ Prizren, në bashkëpunim me Dokufest, Parkun e Inovacionit dhe Trajnimit- ITP Prizren, dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Shkolla Verore synon të ofrojë mundësi të vyera arsimore për studentët në fusha të ndryshme, me pjesëmarrës nga 45 vende të botës.

Programi përfshin kurse intensive, punëtori dhe aktivitete të tjera nga profesorë ndërkombëtarë. Janë pranuar 200 pjesëmarrës nga vende si: Afganistani, Shqipëria, Algjeria, Bangladeshi, Brazili, SHBA, Bullgaria, Kroacia, Egjipti, Ekuadori, Gjeorgjia, Gjermania, Ghana, Greqia, Hungaria, India, Italia, Indonezia, Japonia, Kazakistani, Kosova, Kirgistani, Maroku, Mongolia, Pakistani, Peruja, Portugalia, Polonia, Rumania, Maqedonia e Veriut, Saint Lucia, Sllovenia, Siria, Sudani, Taxhikistani, Tunizia, Ukraina, Turqia, Vietnami, Jemeni, SHBA dhe Republika Dominikane.

Shkolla Verore përfshin gjashtë module akademike:

Communication Across Disciplines: Legal Soft Skills for All – Fakulteti Juridik IoT and Smart Agriculture – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike Implementing Technologies in Language Teaching – Fakulteti Filologjisë Exploring Cultural Diversity Through Documentary Film Education – Fakulteti Edukimit Forest and Landscape Management – Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit Forensic Accounting and Financial Crime – Fakulteti Ekonomik

Aktivitetet ekstrakurikulare do të përfshijnë përfaqësues nga sektori publik dhe privat. Hapjen e edicionit të tretë e bëri Rektori Prof. Asoc. Dr. Mentor Alishani, dhe morën pjesë zyrtarë të lartë dhe përfaqësues të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar./PrizrenPress.com

