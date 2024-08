Vrasje në tentativë në Suharekë, një i plagosur dhe gjashtë të lënduar

Policia e Kosovës ka raportuar për një incident të rëndë të ndodhur në orët e para të mëngjesit në fshatin Topliqan, Komuna Suharekë, ku një person është plagosur me armë zjarri dhe gjashtë të tjerë janë lënduar nga gjësende të forta.

“Me datën 30.08.2024 rreth orës 02:00, Stacioni Policor në Suharekë ka pranuar një informatë për gjuajtje me armë zjarri në një lokal nate në fshatin Topliqan,Komuna Suharekë. Me ta pranuar informatën me urgjencë kanë dalë në vendin e ngjarjes të gjitha njesitët relevante”, thuhet në raportin e policisë, përcjell PrizrenPress.

Nga hetimet e para mësohet se në vendin e ngjarjes në parkingun e një lokalit hotelier janë gjetë dhjetë gëzhoja që dyshohet të jenë shkrepur nga arma automatike AK-47.

“Si pasoj e gjuejtjes me armë zjarri një person dyshohet se është goditur në këmbë, i cili është dërguar me urgjencë në qendrën emergjente në Prizren, edhe gjashtë persona tjerë dyshohet të jenë lënduar nga gjësende të forta, dhe xhamat e thyer të dritareve të lokalit ku ishin duke qëndruar. Sipas raportit të mjekut personat e sjellur kanë lëndime të lehta trupore”, raporton policia.

Policia po vazhdon hetimet për identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarve, ndërsa Prokurori i Shtetit ka cilësuar rastin si “Vrasje në tentativë”.

“Me urdhër të Prokurorit të Shtetit është bër bastisja e shtëpis dhe lokaleve përcjellëse të njërit nga të dyshimtit ku i njejti nuk është hasur në shtëpi dhe i njejti është në kërkim policor, gjatë bastisjes nuk është gjet diçka e dyshimt. Rasti në bashkpunim të ngushtë me prokurorin e shtetit dhe Sektorin e Hetimeve Rajonale në Prizeren vazhdon te hetoeht deri në arrestimin e të dyshuarve dhe zbardhjen e rrethanave se si ka ardh deri te ky rast i rëndë. Me vendim të prokurorit rasti cilësohet ‘’Vrasje në tentativë””, njofton PK-ja./PrizrenPress.com

Marketing