Këto fshatra të Prizrenit do të mbesin pa ujë të pijshëm për 3 orë

KRU “Hidroregjioni Jugor” SH. A në Prizren njofton se për shkak të punimeve gjatë instalimit të gjeneratorëve të rinj në stacionin e pompave “Sozi” në Nashec, do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike dhe furnizimit me ujë të pijshëm në disa zona të Prizrenit.

“Ndërprerja e energjisë elektrike do të zgjasë prej orës 13:00 deri në orën 16:00, dhe kjo do të shkaktojë probleme me furnizimin e rregullt me ujë të pijes,” thuhet në njoftim, përcjell PrizrenPress.

Kliko videon:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1290504038812929

Zonat që do të preken përfshijnë fshatrat Planej, Gorozhup, Mile, Mazrek, Gjonaj, Grazhdanik, Nashec, Tupec, Landovicë, Atmaxhë, Kobaj, Vlashnje, Kojush dhe një pjesë të qytetit të rrugës së Nashecit.

“Me përfundimin e punimeve dhe instalimit të gjeneratorëve, do të rikthehet energjia elektrike dhe njëkohësisht, do të rikthehet furnizimi i rregullt me ujë të pijes,” përfundon njoftimi./PrizrenPress.com

Marketing