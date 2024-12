Derbi dhe përballje të forta në fundjavë

Fundjava do të sjellë super ndeshje në ProCredit Superligë.

Xhiroja e 11-të do të hapet me sfidën ndërmjet skuadrave verdhezi, Golden Eagle Yllit dhe Pejës apo ish-kampionëve, ku pritet një përballje mjaft interesante. Të dy skuadrat kanë nga pesë fitore e pesë humbje, andaj pritet një sfidë e barabartë. Duelin e parë në këtë edicion e fitoi Ylli 79:80.

Bora me Bashkimin do të ndeshen sërish, kësaj radhe në elitë, pasi të enjten u ndeshën për Kupë, ku prizrenasit fituan me 22 pikë dallim, 66:88. Në ProCredit Superligë, skuadra prishtinase ka një fitore e tetë humbje, duke u renditur e fundit, ndërsa ajo prizrenase ka tetë fitore e dy humbje.

Duel me mjaft me rëndësi zhvillohet mes Proton Cable Prizrenit dhe Vëllaznimit, skuadrave të renditura në vendin e shtatë, përkatësisht të gjashtë. Prizrenasit kanë dy fitore e tetë humbje, kurse kuqezinjtë katër fitore e gjashtë humbje.

Java e 11-të do të përmbyllet me super derbin ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Trepçës, dy skuadrave rivale dhe me traditë në basketbollin e Kosovës. Bardhekaltrit kanë gjashtë fitore e tri humbje, ndërsa ‘Xehetarët’ tetë fitore e dy humbje. Në sfidën e parë të këtij edicioni prishtinasit fituan në “Minatori” 76:82.

ProCredit Superliga-Java 11

E shtunë

17:00 Golden Eagle Ylli – Peja

19:00 Bora – Bashkimi

E diel

17:00 Proton Cable Prizren-Vëllaznimi

19:00 Sigal Prishtina – Trepça

/PrizrenPress.com/