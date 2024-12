Përurohet renovimi i hapësirave për Drejtorinë e Urbanizmit në Prizren

Drejtoria e Administratës në Prizren ka përuruar të premten renovimin e një pjese të hapësirave të administratës komunale, të cilat do të shërbejnë për nevojat e Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor (DUPH).

Ky investim synon përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve për qytetarët.

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj tha se ky investim ishte një kërkesë e Drejtorisë së Urbanizmit për krijimin e kushteve më të mira pune, që do të kontribuojnë në përmirësimin e performancës së zyrtarëve të administratës komunale.

Drejtori i Administratës,Edin Shehu tha se krijimi i kushteve më të mira për punonjësit ka qenë një nga prioritetet kryesore që nga marrja e mandatit, për të garantuar shërbime më efikase dhe cilësore për qytetarët.

Ai dha detaje për realizimin e këtij projekti, i cili u financua plotësisht nga Drejtoria e Administratës, me një vlerë prej rreth 80 mijë euro.

Drejtori i Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, Pranverim Berisha, shprehu gëzimin e tij për hapësirat e reja, duke theksuar se ato do të kenë një ndikim pozitiv në motivimin dhe angazhimin e ekipit të tij.” Përveç mundësisë për një punë më efikase, hapësirat e reja do të shërbejnë gjithashtu për krijimin e një mini-arkivi, i cili do të ndihmojë në organizimin dhe ruajtjen e dokumenteve të rëndësishme për qytetin”, tha ai.

Marketing