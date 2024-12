Dy raste të sfidës ‘Superman’ në shkollat e Prizrenit, Policia dhe Komuna marrin masa

“Janë dy raste që janë potencuar nga Policia e Kosovës për vetëlëndim nga lojërat përkatësisht të lojës ‘Superman’. Si Drejtori e Arsimit dhe si Komunë e Prizrenit me kohë kemi ndërmarrë të gjitha veprimet e mundshme bashkë me drejtuesit e shkollave dhe ekipet profesionale që të bashkëbisedojmë me nxënësit dhe me prindërit për parandalimin e këtyre rasteve. Fatmirësisht nuk kemi pas lëndime në shkollat tona”, ka thënë drejtoresha e Arsimit, Luljeta Veselaj-Gutaj.