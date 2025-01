Stinori pranveror i basketbollit nis me derbin e sontëm në Prizren

Superliga e Kosovës sonte rikthehet në aksion me stinorin pranveror që pritet të jetë shumë interesant.

Kjo është pjesa vendimtare, ku skuadrat japin maksimumin dhe palestrat pritet të jenë të mbushura me tifozë.

Sonte Bashkimi do të përballet me Trepçën në Prizren, apo vendi i dytë me të parin.

Prizrenasit në vjeshtë kishin nëntë fitore e pesë humbje, derisa mitrovicasit 11 fitore e tri humbje, për tu konfirmuar si lidere e elitës. Në vjeshtë kishin nga një fitore ndaj njëra-tjetrës.

Sonte poashtu Bora-Golden Eagle Ylli është një përballje interesante, ku prishtinasit kanë ngritje të formës, derisa therandasit kanë synime të mëdha. Bora, që për herë të parë garon në elitë, ka katër fitore e dhjetë humbje, kurse nënkampionët shtatë fitore e shtatë humbje.

Të dyja ndeshjet fillojnë nga ora 19:00.

Marketing