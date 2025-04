Mick Jagger, 81 vjeç, fejohet me balerinën 37-vjeçare

Legjenda e muzikës rock, Mick Jagger, është fejuar me partneren e tij prej vitesh, balerinën amerikane Melanie Hamrick.

Lajmin e konfirmoi vetë 37-vjeçarja në një intervistë për revistën Paris Match, duke zbuluar se fejesa ka ndodhur që para dy ose tre vitesh, por nuk ishte bërë publike më herët.

Edhe pse të fejuar, çifti nuk ka plane të menjëhershme për martesë. “Ndoshta një ditë do të martohemi, ndoshta jo. Jemi kaq të lumtur me jetën që kemi tani, sa më frikëson ideja e ndryshimeve,” – është shprehur Melanie.

Historia e dashurisë së çiftit nisi në vitin 2014, gjatë një koncerti të Rolling Stones në Tokio. Në atë kohë, Melanie ishte pjesë e trupës prestigjioze të baletit American Ballet Theatre dhe ishte vetëm 26 vjeçe kur u takua për herë të parë me ikonën e muzikës.

Shtatë vite më parë, çifti u bë prind i një djali, të cilin e kanë quajtur Deveraux. Sipas burimeve të afërta me çiftin, Jagger ka ndryshuar shumë falë Melanie dhe djalit të tyre.

“Mick është më i qetë tani. Melanie dhe Deveraux e shoqërojnë në turne dhe janë gjithmonë bashkë – si një familje. Kjo e ka bërë shumë të lumtur,” – u shpreh burimi për mediat amerikane.

Melanie, ndërkohë, ka komentuar edhe për diferencën e madhe në moshë mes saj dhe Jagger: “Nuk e mendoj këtë gjë. Të gjithë kanë opinionin e vet. Nëse fillon të merresh me mendimet e të tjerëve, sado ku të jesh në jetë, do të kesh gjithmonë probleme,” – tha ajo për The Sunday Times.

Aktualisht, familja jeton mes dy vendeve – në një apartament me qira në New York dhe në një kështjellë buzë lumit Loire në Francë, ku edhe djali i tyre ndjek shkollën.