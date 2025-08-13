34.4 C
Prizren
E mërkurë, 13 Gusht, 2025
Prizreni debuton në Ligën e Parë, përballet me Trepçën ’89 të shtunën

FC Prizreni do të zhvillojë të shtunën ndeshjen e parë historike në Ligën e Parë të Kosovës, duke u përballur me KF Trepça ’89 nga Mitrovica. Takimi do të luhet në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, me fillim nga ora 16:30.

Ky duel shënon debutimin e skuadrës prizrenase në këtë nivel garash dhe një moment të veçantë për klubin dhe qytetin, raporton PrizrenPress.

Hyrja për këtë ndeshje do të jetë falas për pensionistët, femrat dhe fëmijët, duke synuar të mbledhë sa më shumë sportdashës në tribuna.

“Ftojmë të gjithë tifozët e zjarrtë dhe dashamirët e futbollit të jenë pranë ekipit tonë në këtë ditë të veçantë. Bashkë ta bëjmë stadiumin të ndizet me atmosferë dhe përkrahje”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com

Sot mbyllet afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale
Prizren/ Kërkohet paraburgim për të arrestuarin që u kap me drogë në vlerë rreth 300 mijë euro

