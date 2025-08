Ngjyroset shpata dhe përkrenarja e shtatores së Skënderbeut në Prizren – Policia nuk e cilëson si akt përdhosjeje

“Lidhur me rastin e ngjyrosjes me ngjyrë ari të shtatores së Gjergj Kastriotit – Skënderbeut, ju informojmë se deri më tani Policia nuk ka pranuar asnjë raportim apo ankesë zyrtare nga institucionet apo personat përgjegjës. Megjithatë, bazuar në informacionet e publikuara në media, Policia ka dalë në vendin e ngjarjes për të konstatuar gjendjen faktike në terren. Nga vëzhgimet paraprake nuk ka indikacione se veprimi është kryer me qëllim përdhosjeje. Sipas gjendjes së konstatuar, dikush ka ngjyrosur (ose praruar) me ngjyrë ari shpatën dhe përkrenaren e shtatores së Gjergj Kastriotit – Skënderbeut”, ka thënë Bytyqi.