Vdes një person në Prizren, ra nga muri mbi 6 metra i lartë pasi u godit nga vetura e tij

Sot në Mushnikovë të Prizrenit një person ka humbur jetën pasi që vetura të cilën e kishte parkuar, kishte lëvizur prapa dhe e kishte rrëzuar nga një mur i lartë.
“Rreth orës 12:17 në fshatin Mushnikovë të Prizrenit është raportuar për një person të gjetur pa shenja jete”, ka thënë për Klankosova.tv, Shaqir Bytyqi, zëdhënës i Policisë Rajonale të Prizrenit.
“Sipas informacioneve fillestare, viktima, pasi kishte parkuar veturën dhe po vendoste një gur për siguri, është goditur nga lëvizja prapa e automjetit dhe është rrëzuar nga një mur mbi 6 metra i lartë”.
Policia më pas ka konstatuar se personi kishte pasur shenja jete por vdiq teksa po dërgohej në Ambulancën e Reanit.
“Fillimisht është konstatuar se kishte shenja jete, por gjatë transportit drejt Ambulancës së Reçanit ka ndërruar jetë”.
“Në vendngjarje kanë dalë njësitë policore relevante, gjithashtu është informuar Prokurori i Shtetit, i cili ka urdhëruar fillimin e rastit ‘Hetim i Vdekjes’. Rasti është në hetim”.
