Për të eliminuar sado pak kolonat që krijohen gjatë stinës së verës në Prizren, policia rajonale ka hartuar planin operativ, të cilin po e implementon në të gjitha pikat kyçe, ku mendohet që janë problematike.
Qytetarët mendojnë që policia po vepron sipas rregullave, por rrugët dhe hyrja e dalja nga parkingjet e ngushta sipas tyre pengojnë qarkullimin normal të automjeteve.
Qyteti i Prizrenit, në muajt korrik dhe gusht, është shumë i ngarkuar me fluksin e madh të vizitorëve dhe atë të automjeteve në trafik. Qytetarët thonë se janë të përgatitur për një situatë të tillë në pikun e ardhjes së bashkatdhetarëve.
“Prej se kam ardhë unë shumë mirë, veq pak shpejt por shumë mirë. A keni pas vonesa në rrugë? Jo. A ju ka dënu policia, jo jo, shumë në rregull. A të ka kushtu kohë me hy e me dalë nga Prizreni, ajo është normale, ja shikoje” , tha për RTK, Gjergj Morina.
Kurse Kamer Kryeziu, thotë se ka polici dhe dhe kontrollohet nga policia, por guzhëm. “Sa jeni vonu për të hy në Prizren? 1 orë” Disa të tjerë, mendojnë që hyrjet e ngushta në parkingje, po krijojnë pakënaqësi te pjesëmarrësit në trafik”, tha ai.
“Trafiku është në rregul se kuptohet këtu në Kosovë është shumë e ngarkuar, ama tek parkingjet është problem, këtu edhe pse janë parkingjet, ato janë shumë në vende të ngushta, të cilët nuk mundemi me hy me parku e këtu e kemi shumë problem” Për ta menaxhuar sa më mirë fluksin e shmangur incidentet në komunikacion , policia rajonale e Prizrenit ka hartuar planin operativ”, tha Zenel Mulaj.
Ndërsa, Toger Asim Bytyqi- u.d komandant i trafikut, thotë se në gjatë muajit korrik kemi një rritje të numrit të gjobave të pjesmarrësve në trafik dikun me 14% të shqiptimit të gjobave veq për muajin korrik.
“Bëj apel tek të gjithë ngasësit, por edhe pjesmarrësit e tjerë si këmbësorë e të tjerë që të kenë kujdes, të rrespektojnë rregullat e trafikut rrugorë, me qëllim që të arrijnë në cakun ku kanë për të arritur, se për ndryshe do të kemi ngecje”, tha ai.
Stacionimi i patrullave në pikat kyçe të trafikut në territorin e Komunës së Prizrenit ka rezultuar me një rënie të numrit të aksidenteve më fatalitet, ndonëse duhet ende të punohet në vetëdijesimin e pjesëmarrësve në trafik për ta mënjanuar më të keqen – humbjen e jetës nga pakujdesia në ngasje, por edhe gjobat të cilat kanë pësuar një rritje, thonë zyrtarët policorë./RTK
