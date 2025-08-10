34.2 C
Prizren
E diel, 10 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Etrit Hoti kandidat i Vetëvendosjes për Asamblenë e Rahovecit

By admin

Etrit Hoti do të garojë në listën e Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet lokale për Asamblenë e Komunës së Rahovecit.

Lajmin e ka bërë të ditur Vetëvendosja përmes një njoftimi publik.

“Nga zemra e Krushës së Madhe, vendi i sakrificës dhe krenarisë kombëtare, vjen përkrahja e kryetarit në ardhje të komunës sonë, prof. Ali Dula. Kësaj here në listën tonë më të mirë dhe fituese vjen kandidatura e Etrit Hotit, një emër që mishëron kontributin atdhetar, përkushtimin ndaj së mirës publike, integritetin qytetar dhe përvojën e çmuar në shërbim të komunitetit”, thuhet në njoftimin e VV-së.

Hoti është jurist i diplomuar dhe aktivist i hershëm politik, me mbi dy dekada përvojë në jetën publike, duke kontribuar në institucione dhe organizata që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e qytetarëve.

Ai ka shërbyer për katër vite si kryetar i Sindikatës së Postës së Kosovës, duke mbrojtur të drejtat e punëtorëve dhe duke promovuar standarde më të larta të punës e barazisë.

Hoti ka qenë pjesë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe është djali i dëshmorit Ragip Hoti si dhe vëllai i Ukshin Hotit.

“Kandidatura e tij është thirrje për përfaqësim dinjitoz, të informuar dhe të drejtë, me vizion për zhvillim lokal, transparencë dhe mbrojtje të interesit publik”, përfundon njoftimi i Lëvizjes Vetëvendosjes në Rahovec.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni përforcohet me boshnjakun Danis Bratovcic
Next article
PDK prezanton listën e kandidatëve për Kuvendin e Komunës së Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Një person në Bellanicë të Malishevës gjendet pa shenja jete në një fushë

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në një fushë të hapur është gjetur pa shenja jete një person në Bellanicë të Malishevës....
Fokus

Një person qëllohet nga një plumb në kokë, rasti po hetohet në Rahovec

Një person është qëlluar nga një plumb që nuk dihet drejtimi se nga ka ardhur. Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e...

Gjetjet e gjykatës me rastin e caktimit të masës së paraburgimit ndaj Nexhmi Krasniqit dhe të tjerëve

Valon Hoti zyrtarizohet kandidat i Vetëvendosjes për kryetar të Malishevës

Krasniqi: Dr. Gëzimi është njeriu i duhur për Malishevën

Ballkani fiton ndaj Shamrock Rovers, një hap larg ‘play-off’-it të Ligës së Konferencës

Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec

Kushtetuesja: Dehari veproi në kundërshtim me aktgjykimin, kryeparlamenatri duhet të zgjidhet me votim të hapur

Osman Hajdari zgjidhet drejtor i Spitalit të Prizrenit

Super-nënkalimi 8 milionësh i Malishevës përurohet në mënyrë të veçantë

Fahrije Hoti martoi djalin, në dasëm ishte edhe presidentja Vjosa Osmani

Pse nuk i kuptoj biznesmenët e Shqipërisë

Të gjitha fshatrat e Dragashit përfshihen në sistemin e grumbullimit të mbeturinave

37 vatra zjarri të regjistruara në vend, 18 ende aktive

Prokuroria e Prizrenit kërkon paraburgim për të arrestuarin për fajde – i dyshuari u kap në flagrancë duke marrë 5 mijë euro kamatë

Dogana në Vërmicë konfiskon një pistoletë me 100 fishekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne