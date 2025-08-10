34.2 C
Prizren
E diel, 10 Gusht, 2025
type here...

Sport

Prizreni përforcohet me boshnjakun Danis Bratovcic

By admin

Prizreni ka njoftuar afrimin e ri në skuadër, qendërmbrojtësin korpulent Danis Bratovcic nga Bosnja dhe Hercegovina.

Ai vjen me eksperiencë nga klubet e njohura boshnjake Celik Zenica dhe Sloboda Tuzla, duke sjellë forcë dhe siguri në prapavijë, raporton PrizrenPress.

“Me prezencën e tij fizike dhe vendosmërinë në fushë, pritet të jetë një nga shtyllat kryesore të mbrojtjes sonë në rrugëtimin drejt objektivave të klubit”, thuhet në njoftimin e FC Prizrenit.

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "ABI PLATINUM RESIDENCE RESID BANESA ME PAPUQE! S'KE NEVOJE PER P?CE E KERR, VESH PAPUQET EDHE DEL. DESTINACIONET BRENDA KB: J!!!!! POLICIA 20 METRA SPITALI 50 METRA SHKOLLA 100 METRA ABI ÇARSHIA 200 METRA FURRA 10 METRA ne zemër t? qytetit të Prizrenit."

Klubi shprehet i kënaqur që i ka shtuar një lojtar të tillë skuadrës dhe i uroi mirëseardhje./PrizrenPress.com

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Mund të jetë një imazh i ngrohës i ujit, altoparlant dhe teksti që thotë "BRUNGARR Atall n vere NEW NEWSERIE SERIE SMODEL S -30 MODELII RI 26 @ @8 2 26 BRUNGAR EI 12000 499€ BTU 399€ 18000 749 BTu 649€ 24000 899€ BTU 799€ R32 A+++ WiFiA Heating Belt DERI ?E +30°C +53°C ME 0% INTERES MONTIMI GRATIS Montimi Gratis vien për Rrafshin Dukagjinit BRENTONI -HOME- GARANCIONI 5 BRUNG +383 48 433 200 +383 48 328 328260 260"

Previous article
Çeku: DokuFest, urë që lidh botën me Prizrenin dhe motor ekonomik për vendin
Next article
Etrit Hoti kandidat i Vetëvendosjes për Asamblenë e Rahovecit

Më Shumë

Lajme

Drejtoresha e Arsimit, Veselaj-Gutaj, shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të maturantes Tringa Buqaj

Me pikëllim të thellë dhe dhimbje të madhe është pritur lajmi për ndarjen nga jeta të nxënëses Tringa Buqaj, e cila sapo kishte përfunduar...
Lajme

Mërgata plaçkitet, inspektorët në pushim!

Fahri Musliu Të gjithë e lavdërojnë dhe i gëzohen mërgatës, edhe pushteti, edhe tregtarët edhe qytetarët (familjarët) veçmas gastronomia (hotelieria) por duket se kjo është...

Shtiu me armë në aheng familjar në Prizren – arrestohet dhe dërgohet në mbajtje

Një person qëllohet nga një plumb në kokë, rasti po hetohet në Rahovec

Fortesa Berisha, nga KFF Malisheva te skuadra italiane Como

Pse nuk i kuptoj biznesmenët e Shqipërisë

KQZ: Këto janë afatet për aplikimin online për akreditim të vëzhguesve e mediave

Prokuroria në Prizren ngrit aktakuzë ndaj një personi për fajde dhe organizim të bixhozit të paligjshëm

OVL-UÇK në Prizren organizon transport për protestën kundër Gjykatës Speciale – nisja nga “Sezai Surroi”

“SOS”, filmi që rrëmbeu çmimin kombëtar në DokuFest dhe zemrat e publikut

Super-nënkalimi 8 milionësh i Malishevës përurohet në mënyrë të veçantë

Dr. Afrim Avdaj tërhiqet nga gara për drejtor të Spitalit të Prizrenit: “Do të jem gjithmonë në shërbim të qytetarëve”

Me thirrjet për drejtësi, mbyllet protesta kundër Gjykatës Speciale: Sheshet u mbushën me protestues

Etrit Hoti kandidat i Vetëvendosjes për Asamblenë e Rahovecit

Ballkani fiton ndaj Shamrock Rovers, një hap larg ‘play-off’-it të Ligës së Konferencës

Lovre Basic i bashkohet Yllit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne