25.8 C
Prizren
E diel, 10 Gusht, 2025
type here...

Sport

FIFA “dënon” Ballkanin – duhet t’i paguajë Vllaznisë 40 mijë euro brenda 45 ditësh

By admin

FIFA ka marrë vendim përfundimtar në favor të KF Vllaznia në çështjen ndaj FC Ballkani, lidhur me shumën e papaguar për transferimin e futbollistit Geralb Smajli.

Brenda 45 ditëve, Ballkani duhet t’i transferojë Vllaznisë 40 mijë euro plus interes 5%, raporton Shkodra Sport.

Vendimi vjen në një situatë të pazakontë, pasi në këtë merkato vere dy klubet arritën marrëveshje për huazimin e mbrojtësit Elmando Gjini nga Ballkani te Vllaznia.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
PDK prezanton listën e kandidatëve për Kuvendin e Komunës së Prizrenit
Next article
Vazhdon tradita, mbahet edicioni i 75-të i kërcimeve nga Ura e Fshajt

Më Shumë

Lajme

Drejtoresha e Arsimit, Veselaj-Gutaj, shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të maturantes Tringa Buqaj

Me pikëllim të thellë dhe dhimbje të madhe është pritur lajmi për ndarjen nga jeta të nxënëses Tringa Buqaj, e cila sapo kishte përfunduar...
Fokus

‘Hidroregjioni Jugor’ kërkon pagesën e faturave të ujit në Zhur – borxhi mbi 645 mijë euro

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka bërë një thirrje publike për konsumatorët e fshatit Zhur, duke kërkuar pagesën e menjëhershme të...

Të gjitha fshatrat e Dragashit përfshihen në sistemin e grumbullimit të mbeturinave

Lovre Basic i bashkohet Yllit

Roli i kolonelit të Policisë në Prizren, dyshohet se detyroi një person të heq dorë nga një pronë

Mbi 90 aksidente trafiku të ndodhura brenda 24-orëve në vend

Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar: Pritja e gjatë e Kosovës për drejtësi

Presidentja Osmani: DokuFest shndërron Prizrenin në kryeqendrën kulturore dhe të ideve të reja

Ballkani fiton ndaj Shamrock Rovers, një hap larg ‘play-off’-it të Ligës së Konferencës

Fortesa Berisha, nga KFF Malisheva te skuadra italiane Como

Mbi 295 mijë euro borxhe në lagjen “Bajram Curri” të Prizrenit – “Hidroregjioni Jugor” apelon për pagesën e faturave të ujit

Koloneli i arrestuar në Prizren, pesë vjet më parë ishte nderuar me titullin “Nderi i Qarkut” i Kukësit

IKSHPK u bën thirrje qytetarëve: Kujdes gjatë temperaturave të larta

Prizreni përforcohet me mesfushorin Ermal Memaj

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova” (Pamje)

Mërgata plaçkitet, inspektorët në pushim!

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne