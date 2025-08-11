37.4 C
Tri ditë me diell, muzikë dhe energji të vërtetë – Përmbyllet “Agrofesta” në Krushë të Madhe

By admin

Me tri ditë të mbushura me diell, muzikë, aromë të tokës dhe ngjyra të prodhimeve bujqësore, Agrofesta në Krushë të Madhe përmbylli edicionin e saj me shumë sukses, duke sjellë energjinë e vërtetë të motos së festivalit “Ditë të Gëzueme”.

Fermerët e Rahovecit, protagonistët kryesorë të këtij festivali, ekspozuan me krenari produktet e tyre cilësore, duke u bërë fytyra dhe forca e bujqësisë lokale. Kjo ngjarje përforcoi lidhjen e komunitetit me traditat dhe zhvillimin rural të rajonit, raporton PrizrenPress.

Festivali u organizua nën patronatin e Komunës së Rahovecit dhe me mbështetjen e kryetarit Smajl Latifi, i cili që nga fillimi mbështeti fuqishëm këtë iniciativë. Mirënjohje të veçantë u shpreh për sponsorët, vullnetarët e OJQ “HardhFest” në krye me Agron I. Sokoli, si dhe për të gjithë ata që kontribuan për realizimin e një feste kaq të bukur dhe të plotë.

Sipas programit, çdo aktivitet u zhvillua me sukses, duke krijuar kujtime të bukura dhe frymëzim për vitet e ardhshme.

Agrofesta konfirmoi vlerat e bujqësisë dhe mikpritjes në Krushë të Madhe dhe Rahovec, duke rikujtuar rëndësinë e bashkëpunimit dhe punës së përbashkët për zhvillimin e komunitetit rural./PrizrenPress.com

Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Gjinoc
Identifikohen dhe sekuestrohen armë në dy raste të ndara në Malishevë dhe Rahovec

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

