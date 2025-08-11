Tri ditë me diell, muzikë dhe energji të vërtetë – Përmbyllet “Agrofesta” në Krushë të Madhe

Me tri ditë të mbushura me diell, muzikë, aromë të tokës dhe ngjyra të prodhimeve bujqësore, Agrofesta në Krushë të Madhe përmbylli edicionin e saj me shumë sukses, duke sjellë energjinë e vërtetë të motos së festivalit “Ditë të Gëzueme”.
Fermerët e Rahovecit, protagonistët kryesorë të këtij festivali, ekspozuan me krenari produktet e tyre cilësore, duke u bërë fytyra dhe forca e bujqësisë lokale. Kjo ngjarje përforcoi lidhjen e komunitetit me traditat dhe zhvillimin rural të rajonit, raporton PrizrenPress.
Festivali u organizua nën patronatin e Komunës së Rahovecit dhe me mbështetjen e kryetarit Smajl Latifi, i cili që nga fillimi mbështeti fuqishëm këtë iniciativë. Mirënjohje të veçantë u shpreh për sponsorët, vullnetarët e OJQ “HardhFest” në krye me Agron I. Sokoli, si dhe për të gjithë ata që kontribuan për realizimin e një feste kaq të bukur dhe të plotë.
Sipas programit, çdo aktivitet u zhvillua me sukses, duke krijuar kujtime të bukura dhe frymëzim për vitet e ardhshme.
Agrofesta konfirmoi vlerat e bujqësisë dhe mikpritjes në Krushë të Madhe dhe Rahovec, duke rikujtuar rëndësinë e bashkëpunimit dhe punës së përbashkët për zhvillimin e komunitetit rural./PrizrenPress.com
