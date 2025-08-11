37.4 C
Prizren
E hënë, 11 Gusht, 2025
type here...

Siguri

Identifikohen dhe sekuestrohen armë në dy raste të ndara në Malishevë dhe Rahovec

By admin

Në dy raste të ndara, Stacionet Policore në Malishevë dhe Rahovec, në bashkëpunim me qytetarët, kanë arritur të identifikojnë personat që kanë përdorur armë zjarri dhe të sekuestrojnë armët.

Në rastin e parë, më 7 gusht 2025, në fshatin Lladroviq të Komunës së Malishevës, Njësia Hetimore e Stacionit Policor Malishevë ka pranuar një informatë për gjuajtje me armë zjarri. Pas hetimeve, janë identifikuar dy të dyshuar dhe është sekuestruar arma e përdorur.

Mund të jetë një imazh i 7 persona dhe teksti

Gjatë kontrollit në vendbanimin e të dyshuarve janë gjetur dhe janë sekuestruar një pushkë gjysmë automatike, 7 fishekë, 8 gëzhoja dhe dy granata dore. Me urdhër të prokurorit, ndaj tyre është iniciuar rasti për “Mbajtje të paautorizuar të armëve” dhe “Përdorim të armës apo mjetit të rrezikshëm”. Të dy të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt.

Ndërsa në rastin e dytë, më 11 gusht 2025, në Rahovec, pas një informate për të shtëna në rrugën “Selajdin Mullabazi”, Policia ka identifikuar dhe arrestuar një të dyshuar. Janë sekuestruar një pistoletë, një karikator, 2 fishekë dhe 6 gëzhoja të kalibrit 7.62 mm.

Rasti është iniciuar për “Mbajtje të paautorizuar të armëve” dhe “Shkaktim të rrezikut të përgjithshëm”, përderisa i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë.

Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë vazhdon angazhimin për garantimin e sigurisë publike dhe luftimin e veprimtarive të paligjshme që cenojnë rendin dhe sigurinë e qytetarëve.

Mund të jetë një imazh i ngrohës i ujit dhe teksti që thotë "Dispenser uji për ftohje dhe ngrohje BRUNG Economic Serie 1115B black 1115B white 1 Temperaturae ngrohjes 88°Cde 95 ?? r ttohjes 6°cden ??? 4Fugiangrohëse 550W ? Fuqia ? jPeshaneto/bruto Dimensionet BRUNU BOV BRUNG 11kg/12kg 28x29x92.5cm 2829x Kanaciteti depozites ngrohtë 5 gota 200ml Ujëtöftohtë .4L 17 gota 200ml 170€ 99.00€ € BRENTONI HUME epoH +383 (0)48 328 260 +383 (0)48 433 200 DERI INE ?E 12 2 0%INTERES 0% NTI TERES"

Previous article
Tri ditë me diell, muzikë dhe energji të vërtetë – Përmbyllet “Agrofesta” në Krushë të Madhe

Më Shumë

Sport

Prizreni përforcohet me boshnjakun Danis Bratovcic

Prizreni ka njoftuar afrimin e ri në skuadër, qendërmbrojtësin korpulent Danis Bratovcic nga Bosnja dhe Hercegovina. Ai vjen me eksperiencë nga klubet e njohura boshnjake...
Fokus

Vdes një person në Prizren, ra nga muri mbi 6 metra i lartë pasi u godit nga vetura e tij

Sot në Mushnikovë të Prizrenit një person ka humbur jetën pasi që vetura të cilën e kishte parkuar, kishte lëvizur prapa dhe e kishte...

Pas arrestimit të kolonelit Nexhmi Krasniqit, KMDLNj kritikon Sveçlën për deklarata paragjykuese

Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar: Pritja e gjatë e Kosovës për drejtësi

Presidentja Osmani: DokuFest shndërron Prizrenin në kryeqendrën kulturore dhe të ideve të reja

“Hala pa hy në garë, kam me fitu garën” – Muharremaj i sigurt në fitore

Nis hetimi për një gurthyes për degradim e shkatërrim të mjedisit në Suharekë

Një person në Bellanicë të Malishevës gjendet pa shenja jete në një fushë

Një qytetar në Prizren gjobitet me 300 euro për bllokim të paautorizuar të rrugës

Koloneli i arrestuar në Prizren, pesë vjet më parë ishte nderuar me titullin “Nderi i Qarkut” i Kukësit

U kap në flagrancë duke i marr paratë e fajdesë, aktakuzë për të dyshuarin në Suharekë

Richard Grenell zgjedh rivierën shqiptare për të kaluar pushimet

Aksion policor në Prizren, koloneli përfundon në pranga – zbulohen skandale me tatime

Valon Hoti zyrtarizohet kandidat i Vetëvendosjes për kryetar të Malishevës

Isiah Umipig i bashkohet Grapelandit

Përdorën armë në dasma – 3 të ndaluar dhe 4 pistoleta të sekuestruara në rajonin e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne