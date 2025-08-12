35 C
Prizren
E martë, 12 Gusht, 2025
Përleshje në Prizren, arrestohet i dyshuari që dëmtoi veturën e policisë

By admin

Një përleshje mes disa personave ka ndodhur mbrëmë në rrugën “Edit Durham” në Prizren.

Policia ka arrestuar një burrë të dyshuar, i cili gjatë ndërhyrjes ka rezistuar dhe ka dëmtuar xhamin e automjetit zyrtar.

Poashtu në raportin 24-orësh të policisë, bëhet e ditur se nga incidenti një zyrtar policor ka kërkuar trajtim mjekësor.

“Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”./PrizrenPress.com

“Fillimisht i nxitën qentë në përleshje” – Prokuroria jep detaje për vrasjen me thikë në Prizren
SHKA “Malesori” nga Gjonaj i Hasit ftohet në Festivalin Ndërkombëtar të Folklorit në Bullgari

