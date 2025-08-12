Përleshje në Prizren, arrestohet i dyshuari që dëmtoi veturën e policisë

Një përleshje mes disa personave ka ndodhur mbrëmë në rrugën “Edit Durham” në Prizren.
Policia ka arrestuar një burrë të dyshuar, i cili gjatë ndërhyrjes ka rezistuar dhe ka dëmtuar xhamin e automjetit zyrtar.
Poashtu në raportin 24-orësh të policisë, bëhet e ditur se nga incidenti një zyrtar policor ka kërkuar trajtim mjekësor.
“Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren