SHKA “Malesori” nga Gjonaj i Hasit ftohet në Festivalin Ndërkombëtar të Folklorit në Bullgari

Shoqëria Kulturore-Artistike “Malesori” nga Gjonaj i Hasit të Prizrenit, do të përfaqësojë Kosovën në Festivalin Ndërkombëtar të Folklorit që do të mbahet në qytetin Nedelino të Bullgarisë, nga 4 deri më 8 shtator 2025.
Drejtori i SHKA “Malësori”, Haziz Hodaj njoftoi se ftesa zyrtare për pjesëmarrje në edicionin e 24-të të këtij festivali është bërë nga kryetari i Komunës së Nedelinos, Boyan Kehayov, i cili ka shprehur kënaqësinë për praninë e artistëve prizrenas në një aktivitet që mbledh grupe folklorike dhe ansamble nga mbarë bota.
Festivali i Nedelinos është i njohur për promovimin e këndimit me dy zëra dhe këngës popullore tradicionale, duke ofruar një platformë të rëndësishme për ruajtjen dhe prezantimin e trashëgimisë kulturore.
Ansambli “Malesori” pritet të ngjallë interes te publiku ndërkombëtar me repertorin e tij autentik dhe veshjet tradicionale shqiptare, duke përçuar vlerat dhe kulturën e pasur të Kosovës.
