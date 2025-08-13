Bashkimi Demokratik për Prizrenin publikon listën e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

Bashkimi Demokratik për Prizrenin ka publikuar zyrtarisht listën e kandidatëve për asamblenë komunale, në kuadër të zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 12 tetor 2025.
Kryetari Zafir Berisha, thekwson rëndësinë e përfaqësimit dinjitoz dhe të përgjegjshëm në qeverisjen lokale, duke shtuar se lista përbëhet nga individë të përkushtuar, me përvojë dhe vullnet për ndryshim pozitiv në Prizren.
“Mbështetja e juaj më 12 tetor 2025 në zgjedhjet lokale është mbështetje në përpjekjet tona për t’i ruajtur dhe avancuar vlerat kulturore, historike dhe politike të qytetit tonë, si dhe thellimin e respektit për diverzitetin etnik e fetar, si vlerë shekullore e Prizrenit”, tha Berisha.
Ai shtoi se angazhimi i BD-së buron nga qytetarët dhe se programi i tyre është i ndërtuar mbi nevojat reale të komunitetit.
Fushata e BDP-së për këtë cikël zgjedhor zhvillohet nën moton:
“Bashkë, nga Prizreni për Prizrenin!”, e cila sipas partisë përfaqëson vizionin për një qytet të udhëhequr me përgjegjësi, transparencë dhe unitet qytetar.
