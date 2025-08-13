30.7 C
Prizren
E mërkurë, 13 Gusht, 2025
type here...

Fokus

Bashkimi Demokratik për Prizrenin publikon listën e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

By admin

Bashkimi Demokratik për Prizrenin ka publikuar zyrtarisht listën e kandidatëve për asamblenë komunale, në kuadër të zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 12 tetor 2025.

Kryetari  Zafir Berisha, thekwson rëndësinë e përfaqësimit dinjitoz dhe të përgjegjshëm në qeverisjen lokale, duke shtuar se lista përbëhet nga individë të përkushtuar, me përvojë dhe vullnet për ndryshim pozitiv në Prizren.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

“Mbështetja e juaj më 12 tetor 2025 në zgjedhjet lokale është mbështetje në përpjekjet tona për t’i ruajtur dhe avancuar vlerat kulturore, historike dhe politike të qytetit tonë, si dhe thellimin e respektit për diverzitetin etnik e fetar, si vlerë shekullore e Prizrenit”, tha Berisha.

Ai shtoi se angazhimi i BD-së buron nga qytetarët dhe se programi i tyre është i ndërtuar mbi nevojat reale të komunitetit.

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Fushata e BDP-së për këtë cikël zgjedhor zhvillohet nën moton:
“Bashkë, nga Prizreni për Prizrenin!”, e cila sipas partisë përfaqëson vizionin për një qytet të udhëhequr me përgjegjësi, transparencë dhe unitet qytetar.

Marketing

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shënohet Dita Ndërkombëtare e Rinisë në Prizren, koncert festiv në Kej të Shatërvanit
Next article
Apeli lë në fuqi paraburgimin për katër të dyshuarit në rastin e detyrimit dhe shmangies nga tatimi

Më Shumë

Lajme

Mërgata plaçkitet, inspektorët në pushim!

Fahri Musliu Të gjithë e lavdërojnë dhe i gëzohen mërgatës, edhe pushteti, edhe tregtarët edhe qytetarët (familjarët) veçmas gastronomia (hotelieria) por duket se kjo është...
Lajme

37 vatra zjarri të regjistruara në vend, 18 ende aktive

Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka njoftuar se gjatë periudhës raportuese nga ora 08:00 deri në 14:00 janë regjistruar gjithsej 37 vatra zjarri në territorin...

SHKA “Malesori” nga Gjonaj i Hasit ftohet në Festivalin Ndërkombëtar të Folklorit në Bullgari

Presidentja Osmani: DokuFest shndërron Prizrenin në kryeqendrën kulturore dhe të ideve të reja

Çeku: Suhareka po bëhet me stadium të ri

Yll Limani dhuron 10.000 euro për Kinemanë Solare të DokuFest

Identifikohen dhe sekuestrohen armë në dy raste të ndara në Malishevë dhe Rahovec

Fahrije Hoti martoi djalin, në dasëm ishte edhe presidentja Vjosa Osmani

Dy të rinj kapen me drogë në Kalanë e Prizrenit

“Në mbrojtje të luftës çlirimtare” – Sot protestohet kundër Gjykatës Speciale

Prokuroria e Prizrenit kërkon paraburgim për të arrestuarin për fajde – i dyshuari u kap në flagrancë duke marrë 5 mijë euro kamatë

Vdes një person në Prizren, ra nga muri mbi 6 metra i lartë pasi u godit nga vetura e tij

Suharekë: Policia sekuestron armë zjarri dhe municion në shtëpinë e një 81-vjeçari

Vazhdon tradita, mbahet edicioni i 75-të i kërcimeve nga Ura e Fshajt

U kap në flagrancë duke i marr paratë e fajdesë, aktakuzë për të dyshuarin në Suharekë

Krasniqi: Dr. Gëzimi është njeriu i duhur për Malishevën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne