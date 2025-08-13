Shënohet Dita Ndërkombëtare e Rinisë në Prizren, koncert festiv në Kej të Shatërvanit

Në kuadër të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Rinisë, sonte në Kej të Shatërvanit në Prizren do të mbahet koncerti festiv “Youth on the Stage”.
Aktiviteti organizohet nga OJQ “Rhythm” me mbështetjen e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport të Komunës së Prizrenit.
“Për nder të Ditës Ndërkombëtare të Rinisë, në Kej të Shatërvanit, sonte do të mbahet koncerti ‘Youth on the Stage’ organizuar nga OJQ ‘Rhythm’, mbështetur nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, ku do të performojnë të rinjtë e talentuar të grupit muzikor ‘Kape ritmin’”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com
