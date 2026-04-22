Sonte finalja e madhe: Peja 03 dhe Bashkimi për titullin kampion

By admin

Sot zhvillohet ndeshja vendimtare e sezonit në Superligën e Kosovës në basketboll për femra, ku Peja 03 dhe Bashkimi përballen në finalen e shtatë të Play-Off-it, raporton PrizrenPress.

Pas një serie të jashtëzakonshme dhe të barabartë 3:3, kampioni i ri do të përcaktohet në këtë duel final, që pritet të sjellë emocione të mëdha dhe rivalitet të fortë në parket.

Takimi luhet sonte, më 22 prill 2026, nga ora 19:30, në Palestrën Sportive “Karagaçi” në Pejë, ku pritet një atmosferë e zjarrtë dhe përkrahje e madhe nga tifozët.

Të dyja skuadrat kanë treguar cilësi dhe karakter gjatë gjithë finales, duke e çuar serinë deri në ndeshjen e fundit. Tani gjithçka vendoset në një përballje të vetme për titullin kampion./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

