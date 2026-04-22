Sonte finalja e madhe: Peja 03 dhe Bashkimi për titullin kampion

Sot zhvillohet ndeshja vendimtare e sezonit në Superligën e Kosovës në basketboll për femra, ku Peja 03 dhe Bashkimi përballen në finalen e shtatë të Play-Off-it, raporton PrizrenPress.
Pas një serie të jashtëzakonshme dhe të barabartë 3:3, kampioni i ri do të përcaktohet në këtë duel final, që pritet të sjellë emocione të mëdha dhe rivalitet të fortë në parket.
Takimi luhet sonte, më 22 prill 2026, nga ora 19:30, në Palestrën Sportive “Karagaçi” në Pejë, ku pritet një atmosferë e zjarrtë dhe përkrahje e madhe nga tifozët.
Të dyja skuadrat kanë treguar cilësi dhe karakter gjatë gjithë finales, duke e çuar serinë deri në ndeshjen e fundit. Tani gjithçka vendoset në një përballje të vetme për titullin kampion./PrizrenPress.com/
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/