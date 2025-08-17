20.5 C
Prizren
E martë, 19 Gusht, 2025
Policia shqiptoi për 24 orë, mbi një mijë e 800 gjoba në trafik

By admin

Policia e Kosovës njofton se për 24 orë, ka shqiptuar 1809 gjoba në trafik.

Sipas policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar disa aksidente në trafikun rrugor, 1 aksident trafiku me fatalitet, 34 kanë qenë me lëndime, ndërsa 64 me dëme materiale.

Policia njofton se janë arrestuar 17 persona, ndërkaq 14 të tjerë janë dërguar në mbajtje, kurse 2 persona u dërguan në vuajtje të dënimit.

Gratë nga Prizreni po interesohen për kurse profesionale pa pagesë
Dr. Sherif Besimi, ambasadori i shëndetësisë së Prizrenit

