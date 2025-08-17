Policia shqiptoi për 24 orë, mbi një mijë e 800 gjoba në trafik

Policia e Kosovës njofton se për 24 orë, ka shqiptuar 1809 gjoba në trafik.
Sipas policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar disa aksidente në trafikun rrugor, 1 aksident trafiku me fatalitet, 34 kanë qenë me lëndime, ndërsa 64 me dëme materiale.
Policia njofton se janë arrestuar 17 persona, ndërkaq 14 të tjerë janë dërguar në mbajtje, kurse 2 persona u dërguan në vuajtje të dënimit.
