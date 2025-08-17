Gratë nga Prizreni po interesohen për kurse profesionale pa pagesë

Në Prizren kurset profesionale dita-ditës po preferohen shumë nga gratë.
Një bashkëpunim ndërmjet komunës së Prizrenit dhe komunës së Konjas nga Turqia, ka bërë që shumë gra të aftësohen profesionalisht në disa degë, të cilat mendohet se do të mund t`u sjellin të ardhura.
46 gra nga komuna e Prizrenit u janë nënshtruar kurseve profesionale, me qëllim që ato të jenë të afta të punojnë në kompani të ndryshme ose të vetëpunësohen.
“Unë kam fillua e kam hap një faqe onlin, punoj me çanta, punoj me rruaza, punoj disa punë sepse jam shtëpiake, ndërsa po ka filluar interesimi”, tha për RTK, Dëshire Dapku, kursiste.
Trajnerët e kurseve të ndryshme thonë se interesimi i kursisteve është i madh. Të aftësuarat në fillim nisin prezantimin e punës së tyre në panaire.
“Një nga një fillojnë të shesin, më pastaj edhe në panaire, dikur edhe fillojnë e hapin ndonjë biznes, por është fillimi njëherë”, tha Shpresa Makasqi, trajnere.
“I kemi pas tash 24 kursiste, shumica i kanë hap vetë, dhe i bëjnë vetë punim”, tha Hyrmete Celina, dizajnere.
Kurse të tilla janë mundësuar falë bashkëpunimit të komunës së Prizrenit me atë të Konjës, ku trajnerët financiarisht mbështeten nga Konja.
“Ne do të vazhdojmë jo vetëm tre muaj, por këta që janë të interesuar me vazhdu edhe gjashtë muaj me vazhdu kurset të forcojnë njohuritë, pse jo edhe të qelin ndonjë biznes e të jenë të përgatitur për çdo punë të veten që është me rëndësi”, tha Ramadan Tarashaj, drejtor i turizmit në Prizren.
