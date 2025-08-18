20.5 C
Prizren
E martë, 19 Gusht, 2025
type here...

Sport

Gjilani dhe Ballkani ndajnë pikët

By admin

Ndeshja e fundit e xhiros së parë në Albi Mall Superligën e Kosovës në futboll, mes Gjilanit dhe Ballkanit, e zhvilluar të hënën pasdite, përfundoi pa fitues, 1:1.

Skuadra vendëse kaloi e para në epërsi në minutën e 29-të, kur Almir Aganspahiq u pengua në zonë nga sulmuesi mysafir, Valentin Serebe, ndërsa nga pika e bardhë ishte vetë Aganspahiq që shënoi për 1:0.

Në pjesën e dytë, portokallezinjtë nga Suhareka arritën të rikthehen në lojë dhe të barazojnë rezultatin. Në minutën e 66-të, Marsel Ismailgeci realizoi një supergol nga distanca, duke vulosur shifrat përfundimtare 1:1.

AlbiMall Superliga ka nisur mbarë, me duele interesante dhe konkurrencë të madhe që në nismë të edicionit të ri./PrizrenPress.com

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Çeku: Rrënimi i “Sarajit të Vjetër” nuk ishte gabim, por shkelje e rëndë me pasoja të pariparueshme për trashëgiminë e Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Policia godet rrjetin e drogës në Prizren, arreston tre persona dhe sekuestron mbi 4 kg kokainë

Policia ka njoftuar se ka arrestuar tre persona në Prizren dhe ka sekuestruar substanca narkotike. Në njoiftim thuhet se zyrtarë policorë nga Drejtoria për Hetimin...
Fokus

Durrës: 7 vjeçarja nga Prizreni kërkon prindërit e saj

Një 7 vjeçare nga Prizreni ka humbur në Durrës.   Bëhet fjalë për Alina Tafajn, e cila po kërkon prindërit e saj. “7-vjeçarja nuk mban mend ku...

Detaje nga vrasja në Prizren: Viktima dhe i dyshuari ishin shokë të ngushtë

Prizreni nis historinë në Ligën e Parë me barazim

Moti sot: Me diell dhe vranësira të shpërndara, temperaturat deri në 35 gradë Celsius

Numri i vogël i zjarrfikësve problem për menaxhimin e zjarreve në Suharekë

Bakaj: Prizreni do të garojë denjësisht në Ligën e Parë

Përleshje në Prizren, arrestohet i dyshuari që dëmtoi veturën e policisë

NISMA prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Maturantët mund ta paraqesin provimin e maturës në e-Kosova

Fitore bindëse: Liria e nis sezonin me 3 gola në Pejë

KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

E mitura e zhdukur në Nashec të Prizrenit kthehet në shtëpi, vëllai ende në kërkim

Aktakuzë ndaj dy personave nën dyshimin se lejuan rrënimin e “Sarajit të vjetër” në Prizren , shkaktuan dëm në vlerë mbi 15 milionë euro

Gjykata e Prizrenit cakton një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për trafikim me narkotikë

Komuna e Prizrenit hap tender afro 10 mijë euro për bileta aeroplani

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne