Çeku: Rrënimi i “Sarajit të Vjetër” nuk ishte gabim, por shkelje e rëndë me pasoja të pariparueshme për trashëgiminë e Prizrenit

Ministri i Kulturës, Hajrulla Çeku, ka reaguar pas ngritjes së aktakuzës ndaj zyrtarëve të Komunës së Prizrenit për rrënimin e paligjshëm të “Sarajit të Vjetër”, përcjell KultPlus.
Çeku e ka cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm drejt vendosjes së përgjegjësisë, duke shtuar se dëmtimi i trashëgimisë kulturore është një plagë e rëndë për identitetin tonë kolektiv. Ai theksoi se Prokuroria ka vërtetuar tashmë se rrënimi i këtij objekti nuk ishte gabim teknik, por shkelje serioze që ka shkaktuar dëm të pariparueshëm.
Postimi i ministrit Çeku:
Aktakuzë për Prizrenin për cënim të trashëgimisë, radhën e ka Prishtina
U vërtetua ajo që kemi thënë prej fillimit. Rrënimi i paligjshëm i “Sarajit të Vjetër” në Prizren nuk ishte gabim, por shkelje e rëndë me pasoja të pariparueshme për trashëgiminë tonë kulturore.
Pas kallëzimit penal të dorëzuar nga Ministria e Kulturës, Prokuroria ka ngritur aktakuzë ndaj drejtorit të Urbanizmit dhe një bashkëpunëtoreje profesionale të komunës së Prizrenit.
Ata akuzohen se me veprimet e tyre kanë lejuar rrënimin e paligjshëm të kompleksit “Saraji i Vjetër”, aset i trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përhershme, duke shkaktuar një dëm të pariparueshëm kulturor dhe financiar mbi 15 milionë euro.
Ky është një hap i rëndësishëm drejt vendosjes së përgjegjësisë dhe një mesazh i qartë: askush nuk mund të cenojë trashëgiminë tonë pa u përballur me drejtësinë.
Ministria e Kulturës ka dorëzuar kallëzim penal për cënim të trashëgimisë edhe ndaj komunës së Prishtinës. Standardi që sot vendosi Prokuroria Themelore e Prizrenit duhet të ndiqet edhe nga ajo e Prishtinës.
Mbetemi të vendosur të mbrojmë çdo aset dhe çdo monument që na mban gjallë identitetin.
