Yonis Farah i bashkohet mbrojtjes së Prizrenit

FC Prizreni ka njoftuar afrimin më të ri në skuadër, mbrojtësin Yonis Farah. 25-vjeçari, i cili së fundmi ishte pjesë e KF Mitrovicës, ka spikatur me paraqitje të shkëlqyera në Ligën e Parë të Kosovës, duke u dalluar si një nga lojtarët më të qëndrueshëm në repartin defensiv, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, Farah ka eksperiencë të konsiderueshme në mbrojtje dhe është i njohur për disiplinën, forcën fizike dhe aftësinë për të lexuar lojën, elemente që pritet të forcojnë skuadrën e FC Prizrenit në sezonin e ardhshëm, Përveç karrierës së tij në nivel klubi, Yonis është edhe pjesë e rregullt e Kombëtares së Somalisë. Në dy grumbullimet e fundit, ai ka qenë titullar në formacionin startues, duke sjellë eksperiencë ndërkombëtare dhe qetësi në lojën defensivë.

Klubi shpreh besimin se përvoja e tij dhe përkushtimi në fushë do të jenë një aset i çmuar për FC Prizrenin dhe do të ndihmojnë skuadrën në arritjen e objektivave për këtë sezon.

“Jemi të bindur se Yonis do të sjellë forcë, disiplinë dhe profesionalizëm në skuadër dhe do të ndihmojë FC Prizrenin të arrijë sukseset e synuara”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com

Premtoi ndërmjetësim për prona dhe mori para – Prokuroria në Prizren jep detaje nga arrestimi i zyrtarit të Agjencisë Pyjore
Pa ujë përkohësisht: Defekti në gypin e rezervuarit Kobaj prek disa fshatra të Prizrenit

