Vjehrri rrah nusen në Rahovec

Një grua në Rahovec ka njoftuar policinë se ka pësuar dhunë nga vjehrri i saj.
Sipas raportit policor, viktimës i është ofruar ndihmë mjekësore dhe e njëjta është vendosur në shtëpinë e prindërve të saj dhe nuk ka dëshiruar urdhër mbrojtës.
Ndërkaq i dyshuari është intervistuar dhe me urdhër të prokurorit kujdestar është liruar në procedurë të rregullt.
