30.2 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
Lajme

Vjehrri rrah nusen në Rahovec

By admin

Një grua në Rahovec ka njoftuar policinë se ka pësuar dhunë nga vjehrri i saj.

Sipas raportit policor, viktimës i është ofruar ndihmë mjekësore dhe e njëjta është vendosur në shtëpinë e prindërve të saj dhe nuk ka dëshiruar urdhër mbrojtës.

Ndërkaq i dyshuari është intervistuar dhe me urdhër të prokurorit kujdestar është liruar në procedurë të rregullt.

Arrestohet i dyshuari nga Mamusha për krim kibernetik, ishte dënuar me rreth dy vjet burgim efektiv
Detaje shtesë nga policia për arrestimet në Prizren/Pesë persona të arrestuar për bixhoz të paligjshëm

