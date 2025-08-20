30.2 C
Arrestohet i dyshuari nga Mamusha për krim kibernetik, ishte dënuar me rreth dy vjet burgim efektiv

Stacioni Policor në Mamushë, më datë 18.08.2025, ka realizuar me sukses urdhër-arrestin të lëshuar nga Gjykata Themelore në Prizren, ndaj të dënuarit M. J., mashkull, 38 vjeç nga Mamusha.

Ai ishte i dënuari ishte shpallur fajtor për veprat penale: falsifikim të dokumentit zyrtar (neni 427 paragrafi 1, lidhur me nenin 77 të KPRK-së dhe Hyrje të paautorizuar në rrjetet kompjuterike (neni 277/D paragrafi 2 i Ligjit Nr.08/L-188)

“Me vendim të formës së prerë, Gjykata e ka dënuar me 22 muaj burgim efektiv. Patrulla policore, pas një pune të përkushtuar në rrugët operative, ka lokalizuar dhe arrestuar të dënuarin, duke e dërguar në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë, në përputhje me vendimin gjyqësor”, thuhet në raport.

Ky veprim dëshmon përkushtimin e Policisë së Kosovës në zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe forcimin e sundimit të ligjit.
Kontrolle në Prizren, dy të ndaluar për bixhoz të paligjshëm
Vjehrri rrah nusen në Rahovec

Fokus

Gjykata ia cakton një muaj paraburgim Ramadan Morinës, i dyshuar për krime lufte ndaj civilëve shqiptarë në Malishevë

Pas më shumë se katër orësh ka dalë nga gjykata Ramadan Morina, i cili u arrestua të martën nën dyshimin për krime lufte kundër...
Lajme

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi një mijë e 800 gjoba në trafik

Policia e Kosovës njofton se për 24 orë, ka shqiptuar 1809 gjoba në trafik. Sipas policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar disa aksidente...

Suhareka, e para komunë në Kosovë që ofron aplikim online për leje ndërtimore

Nesër vazhdon seanca konsitutive e Kuvendit

Përurohet lapidari në Pashtrik, kushtuar heronjëve të Greikocit të Suharekës

Vjehrri rrah nusen në Rahovec

Aksident në rrugën Gjakovë – Prizren, ka të lënduar

Policia pajiset me radar mobile, shqiptoi 13 gjoba në Prizren

Gratë nga Prizreni po interesohen për kurse profesionale pa pagesë

MKRS-ja pas aktakuzës ndaj zyrtarëve të Urbanizmit në Prizren: Asetet kulturore u shkatërruan qëllimshëm

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve

E mitura e zhdukur në Nashec të Prizrenit kthehet në shtëpi, vëllai ende në kërkim

KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

Prizreni i dyti në Kosovë për numrin e shkurorëzimeve gjatë qershorit

AAK-ja prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Komuna e Prizrenit hap tender afro 10 mijë euro për bileta aeroplani

