20 vjeçari në Prizren arrestohet për trafikim me lëndë narkotike, i konfiskohen 42 doza qese marihuanë

Policia e Kosovës ka arrestuar një 20-vjeçar me inicialet A.Gj në Prizren, nën dyshimin për trafikim me lëndë narkotike.
Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij, Policia ka gjetur dhe sekuestruar 42 doza qese plastike me substancë t? dyshuar narkotike t? llojit marihuanë, nj? grinder/mulli dhe nj? telefon mobil
Policia njofton se lidhur me rastin me aktvendim nga prokurori personi i dyshuar është dërguar në mbajtje.
