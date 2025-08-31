18.5 C
Prizren
Liria e Prizrenit kthehet me një pikë nga Shtime

By admin

Ndeshja mes Vjosës dhe Lirisë së Prizrenit në Stadiumin e Qytetit në Shtime përfundoi me rezultat 1-1.

Pjesa e parë u mbyll me gol të Arbnor Zeqirit për Vjosën, ndërsa Fitim Susuri barazoi rezultatin për Lirinë në pjesën e dytë, duke ndarë pikët dhe duke ruajtur shanset për objektivat e sezonit, raporton PrizrenPress.

Mësimdhënësit drejt shteteve të Perëndimit, mbi 600 kanë lënë Kosovën këtë vit
Ballkani shënon fitoren e parë të sezonit

