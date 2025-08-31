Ballkani shënon fitoren e parë të sezonit

Ballkani ka marrë tri pikët e para të sezonit 2025/26 në Albi Mall Superligë, duke mposhtur si mysafir Ferizajn me rezultat 3-1, raporton PrizrenPress.
Golat e takimit u hapën nga Marsel Ismajlgeci në minutën e 13-të, ndërsa Remzifaik Selmani barazoi shifrat për vendasit në minutën e 33-të. Pjesa e dytë i takoi plotësisht Ballkanit, ku Valentin Serebe shënoi dy gola, duke vendosur rezultatin përfundimtar.
Pas dy barazimeve ndaj Gjilanit dhe Malishevës, kjo fitore vjen si një motiv shtesë për ekipin dhe tifozët e tij, duke filluar me energji pozitive rrugëtimin në Superligë./PrizrenPress.com
