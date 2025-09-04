27.5 C
Në Suharekë prezantohet projekt-buxheti i vitit 2026

Nën udhëheqjen e kryesuesit të Kuvendit Komunal, Bexhet Kuqi, sot në Suharekë është mbajtur takim me shefat e grupeve të asamblesë dhe anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF).

Gjatë këtij takimi u prezantua projekt-buxheti për vitin 2026, ku u diskutuan prioritetet buxhetore dhe planifikimet e investimeve për vitin e ardhshëm, raporton PrizrenPress. Sipas njoftimit të komunës, diskutimet u përqendruan në sigurimin e një buxheti gjithëpërfshirës dhe transparent, që adreson nevojat e qytetarëve dhe mbështet zhvillimin e qëndrueshëm të komunës.

“Ky projekt-buxhet do të dorëzohet për shqyrtim dhe miratim në Asamblenë Komunale, ku pritet të marrë formën përfundimtare pas debatit dhe vendimmarrjes së përfaqësuesve të zgjedhur”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com

