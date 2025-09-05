Me kërkesë të avokatit ndërpritet gjykimi në rastin “Kobra”

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, këtë të premte, me kërkesë të mbrojtësit të të akuzuarit Dibran Hoxha, avokatit Florent Latifaj, është ndërprerë gjykimi në rastin “Kobra”.
Në këtë çështje, Dibran Hoxhaj, i njohur si “Koba”, dhe katër të akuzuarit tjerë – Roland Susuri, Arben Vezaj, Burim Mazreku dhe Jesmir Badalli – akuzohen për vrasjen e V.C., më 3 janar 2023 në lokalin “Kobra City” në Prizren, raporton “Betimi për Drejtësi”.
Kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Kujtim Krasniqi, njoftoi palët se avokati Latifaj kishte propozuar rikonstruktimin e vendit të ngjarjes. Trupi gjykues e refuzoi këtë propozim, duke arsyetuar se rikonstruktimi mund të bëhet vetëm kur ka paqartësi të veçanta.
Gjithashtu, avokati Latifaj kërkoi ndërprerjen e seancës, duke thënë se i mbrojturi i tij nuk ishte i gatshëm për të dhënë mbrojtjen dhe kishte nevojë për konsultim lidhur me paraqitjen e mbrojtjes.
Duke qenë se asnjëri nga të akuzuarit nuk ishte i gatshëm për të dhënë mbrojtjen e tyre në këtë seancë, trupi gjykues, i kryesuar nga gjyqtari Krasniqi, ndërpreu seancën për të vazhduar një ditë tjetër, në respekt të të drejtave ligjore dhe kushtetuese të të akuzuarve.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), më 20 shkurt 2024, ka ngritur aktauzë kundër Dibran Hoxhajt i njohur si “Kobra” dhe Roland Susurit, Arben Vezajt, Burim Mazrekut dhe Jesmir Badallit, për vrasjen e shtetasit të Shqipërisë në Prizren më 3 janar 2023.
Në aktakuzën e siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, “Kobra”, akuzohet se më 3 janar 2023, në ora 4:10, në afërsi të lokalit të tij “Kobra City”, në magjistralen Prizren-Zhur, me dashje ka privuar nga jeta V.C, duke vënë në rrezik edhe jetën e të dëmtuarve R.T (Sh) dhe A.B.
Deri të rasti, sipas aktakuzës së Prokurorisë kishte ardhur pasi të dëmtuarit nuk ishin pajtuar me faturën e lartë në lokal, duke filluar kështu një zënkë me punëtorët e lokalit./BetimipërDrejtësi
Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm, përveç nëse nga gjykata vërtetohet se janë fajtorë me vendim të formës së prerë.
