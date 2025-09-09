18.8 C
Prizren
Driton Selmanaj i LDK-së shpalos vizionin për zhvillimin e Prizrenit

By admin

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka prezantuar sonte programin dhe vizionin e tij për zhvillimin e qytetit.

Në Konventën Programore të mbajtur në Prizren, Selmanaj shpalosi projektet që përfshijnë zhvillimin ekonomik, arsimin, shëndetësinë, turizmin dhe kulturën. Ai theksoi se këto iniciativa burojnë nga përvoja, përkushtimi dhe vizioni i qartë për të ardhmen e qytetit, raporton PrizrenPress.

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, i pranishëm në këtë ngjarje, vlerësoi qasjen e kandidatit të partisë duke thënë se: “Sonte në Prizren, kandidati ynë Driton Selmanaj prezantoi programin që i jep qytetit drejtimin që meriton. Me përvojë, përkushtim dhe vizion të qartë, Dritoni shpalosi projektet për zhvillimin ekonomik, arsimin, shëndetësinë, turizmin dhe kulturën e këtij qyteti. Ai foli me përgjegjësi e me dashuri për Prizrenin, jo thjesht si kandidat, por si qytetar që e njeh dhe e ndjen këtë vend”.

Ai shtoi më tej se “Prizreni meriton një udhëheqës dhe një ekip që i ngjan qytetit: të hapur, punëtor, kreativ dhe të drejtë. Pikërisht këtë udhëheqje ofron Lidhja Demokratike. Me Dritonin, bashkë ndërtojmë një Prizren që ecën përpara”./PrizrenPress.com

