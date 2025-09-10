Suhareka dhe Oda e Arkitektëve nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi për zhvillim urban

Komuna e Suharekës ka njoftuar se ka nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit me Odën e Arkitektëve të Republikës së Kosovës (OARK).
Ky memorandum ka për qëllim të vendosë bazat për bashkëpunim në fushën e planifikimit hapësinor, arkitekturës dhe zhvillimit urban të qëndrueshëm në komunë, duke shfrytëzuar ekspertizën e OARK-së dhe vullnetin e Komunës së Suharekës për të siguruar zbatimin e praktikave më të mira në këto fusha, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit të komunës, bashkëpunimi do të përfshijë: hartimin e planeve strategjike, multidisiplinare dhe gjithëpërfshirëse komunale; organizimin dhe zhvillimin e konkurseve profesionale për projektim arkitektonik dhe urban; hartimin e kritereve profesionale për projektet dhe konkurset publike; promovimin e transparencës, profesionalizmit dhe cilësisë në arkitekturë dhe urbanizëm, si dhe zbatimin e standardeve etike në proceset urbane; ofrimin e asistencës dhe ekspertizës profesionale sipas nevojës; si dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta që synojnë përmirësimin e infrastrukturës publike dhe cilësisë së jetesës në Komunën e Suharekës./PrizrenPress.com
