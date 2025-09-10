31.7 C
Prizren
E mërkurë, 10 Shtator, 2025
Kulture

Arkivi me 90,000 artikuj i këngëtarit legjendar hapet të shtunën

By admin

Nga kostumet vezulluese të ‘Ziggy Stardust’ dhe tekstet e këngëve të shkruara me dorë, te letrat dhe shënimet e fansave rreth një muzikali të papërfunduar, një arkiv i ri i jetës dhe karrierës së David Bowie do të hapë dyert për publikun në Londër.

Fansat dhe studiuesit e interesuar për legjendën e ndjerë të muzikës britanike do të jenë në gjendje të shohin rreth 90,000 artikuj me anë të një takimi në Qendrën David Bowie në V&A East Storehouse në Londrën lindore.

Ai vdiq nga kanceri në vitin 2016 në moshën 69 vjeç, vetëm dy ditë pas publikimit të albumit të tij të fundit, ‘Blackstar’.

Kuratorët thanë se arkivi përfshin 70,000 fotografi, 400 kostume, 150 instrumente muzikorë dhe fletore personale. Një ekspozitë e veçantë me 200 objekte gjithashtu eksploron kreativitetin e Bowie-t.

Prizreni godet sërish në merkato: Huazon portierin Enes Morina nga Malisheva

Lajme

ATK shënon rritje të qëndrueshme të të hyrave në periudhën janar-gusht 2025

Administrata Tatimore e Kosovës ka arritur që në periudhën janar–gusht të viti 2025 të mbledh gjithsej 713.3 milionë euro të hyra, duke tejkaluar të...
Fokus

Ilir Cakaj emërohet Administrator i Gjykatës Themelore në Prizren

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK), në mbledhjen e mbajtur më 5 shtator 2025, ka miratuar rekomandimin e Komisionit vlerësues dhe me 10 vota unanime...

Dy vetaksidente me dy të lënduar në Duhël të Suharekës

Sekretari i degës së LDK-së në Prizren, Bashkim Rrezja: Do të jemi befasi e zgjedhjeve të 12 tetorit

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, premton rikthimin e shërbimeve të shuara stomatologjike në Prizren

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Rreth 60 mijë vetë në Hardh Fest – Policia garantoi rendin gjatë festivalit në Rahovec

Mbrëmje magjike në “Fadil Vokrri”: Kosova triumfon ndaj Suedisë me rezultat 2:0

Rruga që lidhë fshatrat e Prizrenit me Mamushën, sfidë për banorët

Si u rishkrua “Lahuta e Malcisë”, në vitin 1986, u kopjuan me shkrim dore 30 këngët e veprës të ndaluara nga komunizmi

Arrestohet një person në Suharekë, postoi foto me armë

Djali kanos nënën në Malishevë, ushtron dhunë psikike ndaj saj

Dy të vdekur në aksidentin në Astrazup të Malishevës

Adifete Shiti: Poezia për mua është zemra që flet në heshtje

Punimet për ndërtimin e rrugës pranë QKMF-së së re në Prizren drejt përfunditmit

Asllani vendimtar, Shqipëria fiton 1-0 ndaj Letonisë dhe ruan ëndrrën për Botëror

