Arkivi me 90,000 artikuj i këngëtarit legjendar hapet të shtunën

Nga kostumet vezulluese të ‘Ziggy Stardust’ dhe tekstet e këngëve të shkruara me dorë, te letrat dhe shënimet e fansave rreth një muzikali të papërfunduar, një arkiv i ri i jetës dhe karrierës së David Bowie do të hapë dyert për publikun në Londër.
Fansat dhe studiuesit e interesuar për legjendën e ndjerë të muzikës britanike do të jenë në gjendje të shohin rreth 90,000 artikuj me anë të një takimi në Qendrën David Bowie në V&A East Storehouse në Londrën lindore.
Ai vdiq nga kanceri në vitin 2016 në moshën 69 vjeç, vetëm dy ditë pas publikimit të albumit të tij të fundit, ‘Blackstar’.
Kuratorët thanë se arkivi përfshin 70,000 fotografi, 400 kostume, 150 instrumente muzikorë dhe fletore personale. Një ekspozitë e veçantë me 200 objekte gjithashtu eksploron kreativitetin e Bowie-t.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren