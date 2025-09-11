22.7 C
Prizren
E enjte, 11 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Rexhaj i VV-së thotë se Gjykata Kushtetuese s’bën në asnjë formë të devijoj vullnetin politik të votimit në Kuvend

By admin

Tash e disa muaj vendi është në një ngërç institucional.

Megjithëse u arrit të zgjedhet kryetari i Kuvendit, sërish nuk u arrit konstituimi i plotë i këtij institucioni.

Çështja tashmë ka mbetur tek zgjedhja e nënkryetarit nga komuniteti serb, gjë për të cilën Lista Serbe i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese.

Gjykata Kushtetuese në vendimin e nxjerrë disa ditë më parë vendosi masë të përkohshme prej 30 ditësh duke ndaluar çdo veprim të deputetëve.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Pas kësaj situate të krijuar janë shtuar zërat se vendi mund t’iu drejtohet sërish zgjedhjeve të reja parlamentare.

Në lidhje me këto zhvillime dhe vendimin që mund të sjellë Kushteteusja ka folur për “Gazeta Blic” deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj.

Rexhaj tha se Lëvizja Vetëvendosje është një organizatë dinamike dhe është e përgatitur në çdo rast për zgjedhje.

Ai duke iu referuar ankesës së Listës Serbe tha se ‘Gjykata Kushtetuese nuk bën në asnjë formë të devijoj vullnetin politik të votimit në Kuvend të Kosovës’.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Deputeti i LVV-së potencoi se jo domosdoshmërisht nënkryetari i Kuvendit duhet të jetë nga Lista Serbe.

“Lëvizja Vetëvendosje është organizatë dinamike e cila operon përmes përmes organizimeve të shkëlqyera të saj e përgatitur për çdo sfidë dhe natyrisht edhe për zgjedhje parlamentare. Gjykata Kushtetuese duhet të flasë dhe na tregojë për rastin në fjalë sepse realisht deputetët aty nuk kanë pranuar që nënkryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës të jetë nga Lista Serbe. Jam shumë kurioz ta di e ta shoh aktvendimin të cilin do t’a publikojë.

“Gjykata Kushtetuese nuk bën në asnjë formë të devijoj vullnetin politik të votimit në Kuvend të Kosovës sepse jo domosdoshmërisht duhet që nënkryetari të jetë nga Lista Serbe por nënkryetari buron nga vullneti i qytetarave ne kete rast të shprehur përmes deputetëve pra jo Lista Serbe dhe nënkryetari nga Lista Serbe”, tha Rexhaj.

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

Previous article
Hapen aplikimet për Bootcamp-et e Inteligjencës Artificiale në Prizren
Next article
Babai i Elvis Rexhbeçajt dhuron topa dhe pajisje sportive për Drinin e Bardhë

Më Shumë

Sport

Drini i Bardhë prezanton fanellat e reja për sezonin 2025/26

Drini i Bardhë nga Hasi ka prezantuar sot fanellat zyrtare për sezonin e ri 2025/2026. Fanellat mbajnë ngjyrat tradicionale bardh e blu, duke sjellë...
Lajme

Nën efektin e alkoolit sulmon bashkëshorten, arrestohet burri në Rahovec

Një burrë kosovar është arrestuar mbrëmjen e djeshme në Rahovec pasi dyshohet se nën ndikimin e alkoolit ka sulmuar bashkëshorten e tij. Sipas raportit...

Drini i Bardhë vazhdon serinë e fitoreve, mposht Flamurtarin

Arrestohet një person në Suharekë, postoi foto me armë

Komuna e Dragashit mbulon shpenzimet e energjisë elektrike për pompat e ujit në fshatra

Hamit Gurguri prezanton veprimtarinë krijuese në Rahovec

Driton Selmanaj i LDK-së shpalos vizionin për zhvillimin e Prizrenit

Familja Gashi në Mleqan të Malishevës merr çelësat e shtëpisë së re

Prizreni godet sërish në merkato: Huazon portierin Enes Morina nga Malisheva

Kosovarët s’i kanë faj Edi Ramës për dështimin

Bashkimi shënon fitore bindëse në ndeshjen kontrolluese ndaj Vëllaznimit

Ilir Cakaj emërohet Administrator i Gjykatës Themelore në Prizren

Rasti i 71-vjeçarit që vdiq pasi ra nga Kalaja e Prizrenit, avokati thotë se ka dyshime

Gashi: Shaqir Totaj do të rizgjedhet kryetar i Prizrenit

“I njoh do alamet idiota” i Jurij Hudolinit prezantohet në Rahovec

Haradinaj: Prizreni, simbol i bashkimit, sot na bashkoi për sport

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne