E enjte, 11 Shtator, 2025
Fokus

Hapen aplikimet për Bootcamp-et e Inteligjencës Artificiale në Prizren

By admin

Komuna e Prizrenit, në bashkëpunim me Agjencinë për Zhvillim Rajonal Jug (RDA South), ka hapur aplikimet për fazën e dytë të Bootcamp-eve të Inteligjencës Artificiale, që do të zhvillohen nga shtatori deri në dhjetor 2025.

Sipas njoftimit të komunës, pas suksesit të 10 grupeve të para, ku 97% e pjesëmarrësve e vlerësuan programin me notën maksimale dhe 70% e tyre dolën të gatshëm për karrierë ose freelancing në fushën e AI, organizatorët synojnë të përgatisin një gjeneratë të re profesionistësh të rinj, raporton PrizrenPress.

Programi ofron trajnim praktik për përdorimin e AI në biznes, freelancing dhe branding digjital; pjesëmarrje në projekte reale që përgatisin për tregun e punës; instruktorë të vlerësuar me cilësi të lartë mësimdhënieje dhe përkushtimi; si dhe mundësi rrjetëzimi me një komunitet të të rinjve ambiciozë në AI.

Kush mund të aplikojë?
Të rinjtë 18-35 vjeç, studentë, të diplomuar ose profesionistë që dëshirojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në fushën e inteligjencës artificiale.

Organizatorët theksojnë se vendet janë të kufizuara dhe kujtojnë se në fazën e parë kërkesa e tejkaloi numrin e pjesëmarrësve të pranuar.

Aplikimet bëhen online përmes linkut: https://forms.gle/5BZZpAGd6XTLG9Mt7

