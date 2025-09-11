22.7 C
Babai i Elvis Rexhbeçajt dhuron topa dhe pajisje sportive për Drinin e Bardhë

Rexhë Rexhbeçaj, babai i futbollistit të Kombëtares së Kosovës dhe skuadrës gjermane, Augsburg, Elvis Rexhbeçaj, ka dhuruar për Drini i Bardhë topa futbolli dhe pajisje të tjera sportive në një shumë të konsiderueshme.

Sipas njoftimit të klubit, ky nuk është rasti i parë që Rexhbeçaj ndihmon klubin, raporton PrizrenPress. Ai ka qenë vazhdimisht pranë KF Drini i Bardhë, tashmë për të katërtin vit radhazi, duke kontribuar në forma të ndryshme.

“KF Drini i Bardhë i shpreh mirënjohje dhe falënderim përzemërt për këtë mbështetje të vazhdueshme”, thuhet në njoftimin e Drinit të Babrdhë./PrizrenPress.com

Lajmet e Fundit

