Më 29 tetor fillon pushimi vjeshtor për të gjitha shkollat e Kosovës

Nxënësit e shkollave të Kosovës do të kenë pushim treditor këtë javë, nga 29 deri më 31 tetor 2025, sipas kalendarit zyrtar të vitit shkollor 2025/2026.
Pushimi vjeshtor u jep nxënësve një periudhë të shkurtër relaksi para vazhdimit të gjysmëvjetorit të parë.
Procesi mësimor do të rifillojë të hënën, më 3 nëntor 2025, në të gjitha institucionet arsimore të vendit.
