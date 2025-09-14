21.6 C
Prizren
Kurti në Prizren: Me Abrashin kryetar, qyteti punon 365 ditë në vit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka qëndruar sot në Prizren për të mbështetur kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës, Artan Abrashi.

Ai theksoi rëndësinë e Prizrenit si një qytet me potencial të jashtëzakonshëm për zhvillim.

“Kryeqendrën e kulturës dhe historisë duhet ta bëjmë edhe qendër të arsimit, turizmit dhe ekonomisë lokale, që punon, funksionon dhe zhvillohet çdo ditë”, tha Kurti.

Sipas tij, për një Prizren që lulëzon gjatë gjithë vitit, është e nevojshme një udhëheqje e përkushtuar dhe e afërt me qytetarët.

“Për Prizrenin 365 ditë, me Artan Abrashin kryetar të komunës, bashkë me qytetarët”, u shpreh Kurti, duke e cilësuar Abrashin si një figurë që garanton angazhim të përditshëm dhe transparencë në qeverisje.

Vizita e Kurtit në Prizren vjen në kuadër të fushatës zgjedhore, ku LVV po synon të rikthejë drejtimin e komunës përmes një platforme që premton investime në arsim, turizëm, infrastrukturë dhe mbështetje për bizneset lokale./PrizrenPress.com/

 

Emigrimi po zbraz klasat: 66 nxënës largohen nga Prizreni
Drini i Bardhë e lë fitoren nga duart në minutat e fundit në Rahovec

