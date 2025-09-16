26.9 C
Muharremaj: Suhareka me internet falas në hapësira publike

Kryetari i Komunës së Suharekës ka bërë të ditur se tashmë qytetarët dhe vizitorët do të kenë mundësinë të shfrytëzojnë internet WIFI falas në hapësira publike të qytetit.

Sipas tij, ky projekt është pjesë e vizionit për një Suharekë më moderne dhe më digjitale, ku teknologjia i shërben qytetarëve dhe përmirëson jetën e përditshme.

“Suhareka me WIFI falas është hap drejt një qyteti më të lidhur, më të qasshëm dhe më afër nevojave të banorëve”, ka deklaruar kryetari.

Rrjeti falas i internetit do të mbulojë sheshet kryesore, parqet dhe disa prej hapësirave më të frekuentuara publike, duke u mundësuar të rinjve, bizneseve dhe gjithë komunitetit qasje më të lehtë në informim dhe komunikim.

Ky hap pritet të sjellë jo vetëm lehtësira për qytetarët, por edhe të kontribuojë në promovimin e Suharekës si një komunë e hapur dhe inovative.

 

