Prizreni kërkon pikët e plota të para në Suharekë

Nesër, në orën 15:00, FC Prizreni udhëton drejt Suharekës për t’u përballur me KF Suhareka në kuadër të xhiros së 7-të të Raiffeisen Ligës së Parë.

Pas gjashtë javësh, ku skuadra ka regjistruar tri barazime dhe tri humbje, ekipi prizrenas kërkon të thyejë “mallkimin” e fitores së parë në këtë sezon. Java e fundit ka dhënë shenja pozitive me dy barazime radhazi, dhe kjo sfidë shihet si mundësi e mirë për të marrë pikët e para të plota, raporton PrizrenPress.

“Ekipi ynë kërkon të vazhdojë me paraqitjet e mira dhe të rikthehet me pikë të plota në Prizren”, është bërë e ditur nga klubi.

Trajneri dhe futbollistët janë të vendosur për të dhënë më të mirën dhe për të rikthyer moralin në ekip, ndërsa tifozët mbeten mbështetje e madhe për skuadrën. Një fitore në Suharekë do të ishte pika kthesë e sezonit për FC Prizrenin dhe do t’i jepte ekipit mundësinë për të nisur ngjitjen në tabelën e Ligës së Parë./PrizrenPress.com

