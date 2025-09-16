Në muajin korrik kanë vdekur 876 persona në Kosovë

Gjatë muajit korrik 2025, në Kosovë janë regjistruar gjithsej 876 raste të vdekjeve, përfshirë ato të ndodhura brenda dhe jashtë vendit, sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK).
Nga totali i rasteve të regjistruara, 508 ishin meshkuj dhe 368 femra, duke reflektuar një dominim të lehtë të numrit të vdekjeve te gjinia mashkullore, që është një trend i zakonshëm në statistikat demografike.
Krahasuar me muajin paraprak, qershorin e vitit 2025, numri i vdekjeve ka shënuar një ulje prej 3%, duke sugjeruar një stabilizim të lehtë të mortalitetit për këtë periudhë.
ASK thekson se këto të dhëna përfshijnë të gjitha rastet e raportuara nga zyrat civile dhe institucionet përkatëse, përfshirë edhe qytetarët kosovarë që kanë ndërruar jetë jashtë vendit dhe janë regjistruar nga familjarët në Kosovë.
