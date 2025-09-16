30.2 C
Prizren
E martë, 16 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Në muajin korrik kanë vdekur 876 persona në Kosovë

By admin

Gjatë muajit korrik 2025, në Kosovë janë regjistruar gjithsej 876 raste të vdekjeve, përfshirë ato të ndodhura brenda dhe jashtë vendit, sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK).

Nga totali i rasteve të regjistruara, 508 ishin meshkuj dhe 368 femra, duke reflektuar një dominim të lehtë të numrit të vdekjeve te gjinia mashkullore, që është një trend i zakonshëm në statistikat demografike.

Krahasuar me muajin paraprak, qershorin e vitit 2025, numri i vdekjeve ka shënuar një ulje prej 3%, duke sugjeruar një stabilizim të lehtë të mortalitetit për këtë periudhë.

ASK thekson se këto të dhëna përfshijnë të gjitha rastet e raportuara nga zyrat civile dhe institucionet përkatëse, përfshirë edhe qytetarët kosovarë që kanë ndërruar jetë jashtë vendit dhe janë regjistruar nga familjarët në Kosovë.

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Muharremaj: Suhareka me internet falas në hapësira publike
Next article
Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Më Shumë

Lajme

Rruga që lidhë fshatrat e Prizrenit me Mamushën, sfidë për banorët

Vetëm disa metra rrugë që lidhin disa fshatra të Prizrenit me Komunën e Mamushës sfidojnë banorët e dy anëve për një komunikim më të...
Lajme

Smajl Latifi: Jemi të parët në Kosovë për përmbushjen e premtimeve zgjedhore

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, ka bërë me dije se janë të parët në Kosovë për përmbushjen e premtimeve zgjedhor. Ai ka theksuar se po...

Kryetari Totaj akuzon “Hidroregjionin Jugor” për ndërprerje të qëllimshme të ujit në Prizren

Pesë vite më parë, mbylli perden përgjithmonë aktori Adem Mikullovci

Delegacioni nga Luksemburgu vizitoi Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren

Drini i Bardhë e lë fitoren nga duart në minutat e fundit në Rahovec

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për korrupsion dhe mashtrim në prokurim publik

Suhareka pret edicionin e 24-të të manifestimit tradicional “Festari”

Nait Hasani: Liria që ne gëzojmë sot, ka emra, ka histori dhe ka gjak

Rexhaj i VV-së thotë se Gjykata Kushtetuese s’bën në asnjë formë të devijoj vullnetin politik të votimit në Kuvend

Ujërat e zeza mbushin bodrumet e banesave sociale në Petrovë të Prizrenit

Pas 24 vitesh, Scorpions dhurojnë spektakël në sheshin “Skënderbej”

Mike Tyson trondit botën me rrëfimin e tij: Kam përdorur drogë për të përballuar dhimbjet

Vreshtarët e Rahovecit ankohen për çmimin e ulët të rrushit të verës

Mbi 7 mijë ulëse te stadiumi i Prizrenit

Një jetë e shpëtuar, një falënderim i përjetshëm: Historia e Burim Ninajt dhe mjekut të UÇK-së, Dr. Halil Cikaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne