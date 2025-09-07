29.3 C
Prizren
E diel, 7 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Albin Kurti propozohet për kryeministër

By admin

Nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, sot në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, ka propozuar kryetarin e kësaj partie, Albin Kurti, për kryeministër të Kosovës.

Konjufca tha se verdiktin e ka dhënë populli.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sot fillon regjistrimi i votuesve me nevoja të veçanta për votim
Next article
KF Studenqani rikthehet në skenën futbollistike pas 15 vitesh

Më Shumë

Opinione

Kosova në rrezik

Behxhet Sh. SHALA – BAJGORA Kush do të luftojë: Qytetarët e Kosovës qe pesë vite po përballen me rrezikun e luftës me Serbinë. Këtë tregim...
Fokus

“12 kilogramë narkotikë”, Prokuroria ngre aktakuzë kundër tre personave në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve N.I., E.M., dhe H.H., të cilët gjenden nën masën...

Hasani për votën e PDK-së pro Bashës: Ra në kurth, gabimi më i rëndë politik është ky

Arrestohet në Prizren 36 vjeçari në kërkim, ishte i dënuar me mbi 4 vjet burgim

Viti i ri shkollor në Prizren, sfidë pajisja me material shkollor

Familja Gashi në Mleqan të Malishevës merr çelësat e shtëpisë së re

Vetura godet për vdekje një 40-vjeçare në fshatin Gjonaj të Hasit

Sot fillon regjistrimi i votuesve me nevoja të veçanta për votim

Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

KF Studenqani rikthehet në skenën futbollistike pas 15 vitesh

Alishani: Vetëvendosje synon rikthimin e Prizrenit

Kosova nis me humbje kualifikimet për Kupën e Botës 2026

Zgjedhjet 2025: 191,752 qytetarë të Prizrenit me të drejtë vote më 12 tetor

Edhe nga një muaj paraburgim ndaj Nexhmi Krasniqit dhe 3 tjerëve nën dyshimin për detyrim, armëmbajtje pa leje dhe shmangie tatimi

Subvencionimi i teksteve shkollore vazhdon, prindërit të pakënaqur

Pakënaqësi në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren për vonesat në shpërndarjen e librave për komunitetet turk dhe boshnjak

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne